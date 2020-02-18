Telegram сжёг "мёртвые души": удалены псевдоподписчики

Telegram провел масштабную чистку "мёртвых душ". С 15 по 16 февраля узбекские каналы и блогеры недосчитались 4 миллиона подписчиков, сообщает Podrobno.uz.

"По результатам вчерашнего дня (16 февраля 2020) суммарное число отписок во всехрусскоязычных Telegram-каналах вне зависимости от стран составило 6,3 миллиона. Днем ранее (15 февраля) произошло еще 600 тысяч отписок. Суммарно это 6,9 миллиона отписок за 2 дня", – сообщил официальный канал Telegram TGStat.

Важно отметить, что 6,9 миллиона потеряли в сумме все русскоязычные каналы, которых более 130 тысяч.

Это результат масштабной чистки Telegram от неактивных и ботовых аккаунтов, которая происходит периодически. Крупные, хотя и не настолько масштабные, процедуры удаления "мёртвых душ" в мессенджере были зафиксированы и в прошлом году. Например, в феврале было 2,9 миллиона отписок, в июне 2019 – 2,6 миллиона, в июле – примерно 1,8 миллиона, а за 2 дня в октябре около 1,6 миллиона.

Чистка отразилась не только на узбекских каналах: Россия потеряла 6.9 млн., Украина потеряла 250 тысяч, Иран - 5.3 млн.

У telegram-каналов, которые не "накручивали" подписчиков на свой канал наблюдается стабильный рост. Также «чистка» не повлияла на большинство официальных каналов СМИ в Telegram.