Премьер прокомментировал возможное вхождение в ЕАЭС

Премьер-министр Абдулла Арипов на встрече с пострадавшими от деятельности частного агентства занятости Human в понедельник высказался о трудовых мигрантах за границей и возможности вхождения Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает gazeta.uz.

«Касательно трудовой миграции у нас ведется обсуждение по вхождению в Евразийский экономический союз. Вопрос выставлен на рассмотрение, изучаются положительные и негативные стороны», — отметил глава правительства.

Абдулла Арипов заявил, что в качестве трудовых мигрантов в России находятся 2,2 миллиона узбекистанцев.

«Мы тоже переживаем по этому поводу, мы тоже не хотим [чтобы они там работали]. Вот на днях по поручению президента приняли постановление о принятии в любой наш вуз наших студентов, обучающихся в соседних странах… Мы тоже хотим, чтобы они работали здесь, в наших объятиях. Сейчас мы создаем новые рабочие места», — рассказал премьер.

Глава правительства указал, что в России узбекистанцам приходится ежемесячно оплачивать патент для мигрантов.

«Каждый из 2,2 миллиона наших людей, работающих в России, ежемесячно платят патент стоимостью почти 100 долларов. [За год] уходит около 1000 долларов. Если мы станем членами ЕАЭС… верно, кому-то это нравится, кому-то нет. Сейчас стало много политологов. „Мы потеряем независимость". Кому мы отдадим независимость? Кому? Никто не задает вопрос, в чем видится потеря независимости. Правительство вынесет этот вопрос парламенту, пусть парламент рассмотрит», — заявил Абдулла Арипов.

Премьер-министр отметил, что при отмене патента для мигрантов в распоряжении 2 миллионов узбекистанцев, работающих за границей, останется около 2 млрд долларов в год.

«Узбеки — это народ, думающий о доме, жилье и детях. Куда они направляют основную часть [средств]? В Узбекистан. Это выгода для Узбекистана или нет? Это выгода для народа Узбекистана?» — спросил он.

Стоимость трудового патента для мигрантов в крупных городах России варьируется от 3738 до 5400 рублей (60−85 долларов).

Председатель Федерации профсоюзов Кудратулла Рафиков в колонке для «Народного слова» отмечал, что на оплате трудового патента узбекистанцы теряют в России более 3 млрд долларов в год.

Объем денежных переводов из России в Узбекистан в первом полугодии 2019 года превысил 2 млрд долларов.