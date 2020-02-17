Узбекская служба BBC завершила съемки документального фильма "По следам бабуридских принцесс", сообщает Podrobno.uz

Картина состоит из трех частей. Она рассказывает о нераскрытых гранях жизни женщин в семье царя и поэта Бабура, который широко известен на Западе как основатель империи Моголов в Индии.

Как и герои этого фильма, снятого в Узбекистане, Индии и Афганистане, принимавшие участие в нем специалисты и собеседники – это женщины. Автор фильма, узбекский журналист BBC News Гульсевар Замон изучил историю женщин, являющихся представителями трех поколений семьи Бабур-шаха.

Это бабушка Бабура со стороны матери Эсон Давлат бегим, сестра Хонзода бегим и дочь Гулбадан бегим. Гулсевар в ходе своих исследований провел беседы с учеными- литературоведами Буробией Ражабовой, Каромат Маллахужаевой в Узбекистане, с писателем Ира Мухоти в Индии. Ира Мухоти является автором книги "Дочери солнца: королевы, принцессы и госпожи империи Моголов". Главный вопрос – почему принцессы когда-то могущественной династии так и не заняли достойное место в исторических книгах.

"В документальном фильме "По следам бабуридских принцесс" мы пытались восстановить путь женщин, которые исчезли из истории. 500 лет назад они были в центре могущественной династии, как знатные и выдающиеся лидеры, и когда мы рассказывали об их истории, были поражены тем, насколько в свое время эти влиятельные женщины были в почете и уважении мужчин", – рассказала руководитель проекта, редактор BBC News Дилором Ибрагимова.

По ее словам, в фильме авторы хотели передать историю этих влиятельных женщин сегодняшнему молодому поколению.

"Мы пытались связать наследие бесстрашных женщин в нашей истории с нынешними чаяниями, мечтами и надеждами женщин в Центральной Азии", – подчеркнула она.

В фильме "По следам бабуридских принцесс" сыграли актеры узбекских театров: Дилором Абдуалимова (Гулбадан Бегим), Расулхон Кодирхонов (Бобур) и Дилёра Рузметова (Хонзода Бегим). Картины для фильма написал молодой узбекский художник Исомиддин Эшонкулов.

В течение следующих трех недель фильм можно будет посмотреть на узбекской странице ВBC News bbc.com/uzbek и YouTube. Кроме этого, фильм будет показан в разделе "Культурное наследие" ежедневной телевизионной программы ВBC News Узбек для Афганистана.

Телевизионные программы в будние дни будут транслироваться по Афганскому "Орзу" (Arezo) в 18:00 по местному телевизионному времени. В Узбекистане картину на этой неделе покажет телеканал Sevimli TV.