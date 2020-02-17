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  • 17 февраль 2020 12:32
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Узбекская служба BBC завершила съемки документального фильма "По следам бабуридских принцесс"

Узбекская служба BBC завершила съемки документального фильма "По следам бабуридских принцесс"

Узбекская служба BBC завершила съемки документального фильма "По следам бабуридских принцесс", сообщает Podrobno.uz.

 

Картина состоит из трех частей. Она рассказывает о нераскрытых гранях жизни женщин в семье царя и поэта Бабура, который широко известен на Западе как основатель империи Моголов в Индии.

 

Как и герои этого фильма, снятого в Узбекистане, Индии и Афганистане, принимавшие участие в нем специалисты и собеседники – это женщины. Автор фильма, узбекский журналист BBC News Гульсевар Замон изучил историю женщин, являющихся представителями трех поколений семьи Бабур-шаха.

 

Это бабушка Бабура со стороны матери Эсон Давлат бегим, сестра Хонзода бегим и дочь Гулбадан бегим. Гулсевар в ходе своих исследований провел беседы с учеными- литературоведами Буробией Ражабовой, Каромат Маллахужаевой в Узбекистане, с писателем Ира Мухоти в Индии. Ира Мухоти является автором книги "Дочери солнца: королевы, принцессы и госпожи империи Моголов". Главный вопрос – почему принцессы когда-то могущественной династии так и не заняли достойное место в исторических книгах.

 

"В документальном фильме "По следам бабуридских принцесс" мы пытались восстановить путь женщин, которые исчезли из истории. 500 лет назад они были в центре могущественной династии, как знатные и выдающиеся лидеры, и когда мы рассказывали об их истории, были поражены тем, насколько в свое время эти влиятельные женщины были в почете и уважении мужчин", – рассказала руководитель проекта, редактор BBC News Дилором Ибрагимова.

 

По ее словам, в фильме авторы хотели передать историю этих влиятельных женщин сегодняшнему молодому поколению.

 

"Мы пытались связать наследие бесстрашных женщин в нашей истории с нынешними чаяниями, мечтами и надеждами женщин в Центральной Азии", – подчеркнула она.

 

В фильме "По следам бабуридских принцесс" сыграли актеры узбекских театров: Дилором Абдуалимова (Гулбадан Бегим), Расулхон Кодирхонов (Бобур) и Дилёра Рузметова (Хонзода Бегим). Картины для фильма написал молодой узбекский художник Исомиддин Эшонкулов.

 

В течение следующих трех недель фильм можно будет посмотреть на узбекской странице ВBC News bbc.com/uzbek и YouTube. Кроме этого, фильм будет показан в разделе "Культурное наследие" ежедневной телевизионной программы ВBC News Узбек для Афганистана.

 

Телевизионные программы в будние дни будут транслироваться по Афганскому "Орзу" (Arezo) в 18:00 по местному телевизионному времени. В Узбекистане картину на этой неделе покажет телеканал Sevimli TV.


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