Продолжительность обучения по 6 направлениям педагогического образования составит 3 года

Продолжительность обучения по 6 направлениям педагогического образования определяется как 3 года. Об этом говорится в проекте государственной программы по реализации Стратегии действий в рамках «Года развития науки, просвещения и цифровой экономики», сообщает kun.uz.

Отмечается, что до 1 апреля 2020 года будет разработан проект постановления Президента Республики Узбекистан. Согласно проекту, намечается:

·определить срок обучения по 6 направлениям педагогического образования с 2020/2021 учебного года в 3 года;

·наладить деятельность Педагогических институтов на базе направлений, специальностей и некоторых филиалов высших учебных заведений в регионах.

Ответственные - Министерство высшего и среднего специального образования, министерства и ведомства, в составе которых имеются высшие учебные заведения, Министерство экономики и промышленности, Министерство финансов.

Также предусмотрено преобразование высших учебных заведений в сотрудничестве с престижными зарубежными высшими учебными заведениями.

До 1 июня 2020 года будет подготовлен проект нормативно-правового документа. Проектом предусматривается выбор не менее 5 высших учебных заведений на конкурсной основе и начало их преобразование в сотрудничестве с престижными зарубежными высшими учебными заведениями. Этот процесс предполагает привлечение грантов от иностранных финансовых институтов.

Ответственные - Министерство высшего и среднего специального образования, министерства и ведомства, в которых имеются высшие учебные заведения, Министерство экономики и промышленности.