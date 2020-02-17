Вместо биометрического паспорта образца 2011 года, вводится система выдачи идентификационных ID-карт

На базе инфраструктуры Республиканской биометрической паспортной системы предполагается внедрить систему выдачи идентификационных удостоверений личности граждан Республики Узбекистан вместо биометрического паспорта образца 2011 года.

Объявлен проект государственной программы по реализации Стратегии действий в рамках «Года развития науки, просвещения и цифровой экономики».

До 1 апреля 2020 года будут разработаны проекты нормативных правовых актов и практические меры реализации.

При этом предусмотрено:

·проведение предварительного исследования с учетом зарубежного опыта внедрения подобных систем и её интеграции в системы электронного правительства;

·подготовка технико-проектных и нормативных документов, в том числе стандартов, с целью начала реализации проекта;

·разработка и утверждение поэтапной программы развития технологической инфраструктуры государственных органов, включая сети передачи данных, аппаратно-программные комплексы и др.;

·поэтапная реализация проекта;

·всем новорожденным и лицам, не достигшим 16-летнего возраста, предоставляется возможность присвоить индивидуальный идентификационный номер (ПИН ФЛ) физического лица, оказывать государственные услуги в электронном виде всем физическим лицам и связывать детей с данными родителей для их идентификации.

Ответственными за исполнение являются Государственный центр персонализации, Министерство по развитию информационных технологий и связи, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет.

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