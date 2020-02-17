В Петербурге утонул узбекистанец: он столкнул в реку женщину и решил её спасти (видео)

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения столкнул женщину в реку Фонтанку в Петербурге, после чего прыгнул спасать ее и утонул.

Инцидент произошел недалеко от дома 98 по набережной реки Фонтанки в ночь с 15 на 16 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС. По данным ведомства, мужчина перебросил женщину через ограждение реки.

После этого он попытался достать ее с помощью подручных средств, но ничего не вышло и мужчина прыгнул в воду. Еще до прибытия экстренных служб женщину извлекли из воды и передали медикам. На месте инцидента работали водолазы.

Тело погибшего было выловлено из реки. Мужчина 1956 года рождения оказался гражданином Узбекистана. Женщину доставили в Мариинскую больницу, сообщает darakchi