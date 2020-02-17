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  • 17 февраль 2020 10:51
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Семья из шести человек погибла в пожаре в Сырдарье

Семья из шести человек погибла в пожаре в поселке Сардоба в Акалтынском районе Сырдарьинской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на МЧС.

 

Семья из шести человек погибла в пожаре в Сырдарье

  

Пожар произошел 17 февраля. Возгорание началось в 2:40 ночи, в 3:00 пожарные его локализовали и ликвидировали в 3:45.

 

"В результате пожара погибли шесть человек: хозяин дома (1972 года рождения), его супруга (1976 года рождения), две дочери (1996 и 2006 годов рождения), сын (2010 года рождения) и внук (2018 года рождения)", – сообщили в МЧС.  

 

По факту возгорания ведется предварительное расследование. 


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