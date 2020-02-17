Семья из шести человек погибла в пожаре в Сырдарье

Семья из шести человек погибла в пожаре в поселке Сардоба в Акалтынском районе Сырдарьинской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на МЧС.

Пожар произошел 17 февраля. Возгорание началось в 2:40 ночи, в 3:00 пожарные его локализовали и ликвидировали в 3:45.

"В результате пожара погибли шесть человек: хозяин дома (1972 года рождения), его супруга (1976 года рождения), две дочери (1996 и 2006 годов рождения), сын (2010 года рождения) и внук (2018 года рождения)", – сообщили в МЧС.

По факту возгорания ведется предварительное расследование.