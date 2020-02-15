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  • 15 февраль 2020 12:21
  • 88

В 2 миллиона сумов оценила мать своего 8-летнего сына

В 2 миллиона сумов оценила мать своего 8-летнего сына

Женщина, проживающая в городе Термез, задержана с поличным в райцентре Ангор Сурхандарьинской области при попытке продать своего несовершеннолетнего сына за 2 000 000 сумов.

 

Как сообщает kun.uz, 5 февраля 2020 года в Ангорском районе Сурхандарьинской области проведено оперативное мероприятие совместно с сотрудниками районных подразделений Управления по борьбе с экономическими преступлениями, ОВД, СГБ и прокуратуры.

 

По данным Информационной службы УВД Сурхандарьинской области, в ходе данного оперативного мероприятия жительница Термеза гражданка У.М. была задержана с вещественными доказательствами в одном из кафе Ангорского района в момент продажи своего сына 2012 года рождения за 2 000 000 сумов.

 

По данному факту 13 февраля в отношении У.М. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


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