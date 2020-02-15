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  • 15 февраль 2020 12:18
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Минтранс Узбекистана будет утверждать график полетов иностранных компаний

Минтранс Узбекистана будет утверждать график полетов иностранных компанийВ Узбекистане утверждена новая Инструкция по выполнению иностранными авиаперевозчиками регулярных полетов в республику, сообщает пресс-служба Минтранса страны.

 

Согласно документу, рассмотрением и утверждением расписаний полетов иностранных авиаперевозчиков будет заниматься Министерство транспорта при участии Агентство "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация" и АО "Uzbekistan Airports".

 

Инструкция разработана в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации и Указом президента Узбекистана "О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта".

 

Эти меры направлены на развитие авиационной отрасли страны, а также на повышение конкуренции на рынке авиаперевозок.

 

Так, в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему 19-20 февраля международному авиационному форуму в Ташкенте, министр транспорта Узбекистана Эляр Ганиев заявил о планах по созданию в республике до пяти новых авиакомпаний, а также способствовать приходу на узбекский рынок зарубежных перевозчиков. Министр заверил, что в ближайшие годы монополия "Узбекских авиалиний" сойдет на нет, что приведет к появлению здоровой конкуренции, снижению цен на авиабилеты и к повышению качества обслуживания пассажиров.

 

Эляр Ганиев призвал зарубежных партнеров не бояться конкуренции в Узбекистане, заметив, что многомиллионная страна дает большой простор для развития.

 

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