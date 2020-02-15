В Узбекистане запустят электронную систему приема на работу в госорганы

В Узбекистане запустят электронную систему приема на работу в государственные органы, сообщает Podrobno.uz.

"Люди больше не будут ходить по государственным органам с документами в руках, чтобы найти работу. В ближайшем будущем те, кто желает работать в государственных учреждениях, смогут разместить свои резюме на портале вакансий, и процесс найма работников будет проходить без какого-либо человеческого фактора", – рассказал заведующий Департаментом кадров Агентства по развитию государственной службы Ильхом Курбанов в ходе заседания Международного пресс-клуба.

Сейчас самая большая проблема при подборе руководителей на госслужбе, добавил он, – это наличие коррупции в сфере занятости и человеческий фактор при продвижении работника по карьерной лестнице.

По словам заместителя министра юстиции, ректора Ташкентского государственного юридического университета Рахимжона Хакимова, с 1 января в министерствах юстиции, финансов и занятости начался экспериментальный процесс подбора кадров на прозрачной, открытой и конкурентной основе.

Он также добавил, что отладить новую систему по приему кадров мешает вышедший в 1995 году Трудовой кодекс, который не соответствует сегодняшним требованиям.

"Трудовой кодекс должен быть прозрачным и "гибким". Если посмотреть на трудовой кодекс западных стран, там предусмотрены условия для двустороннего соглашения, то есть соглашения между руководителем и работником. Наше трудовое законодательство устарело и не соответствует актуальным требованиям. Надо признать, что действующий трудовой кодекс адаптирован к экономике бывшего Советского Союза, и абсолютно не соответствует требованиям частного сектора", – подчеркнул он.