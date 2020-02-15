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  • 15 февраль 2020 10:41
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Пожаловаться на задержку зарплаты теперь можно через специальный онлайн-сервис Минюста

Пожаловаться на задержку зарплаты теперь можно через специальный онлайн-сервис МинюстаМинистерство юстиции начало принимать жалобы на задержку заработной платы в онлайн-режиме. Об этом сообщает Nuz.uz.

 

Новый сервис начал работу в феврале. Он принимает заявки от жителей всех регионов республики.

 

«Ваша месячная зарплата не выплачивается вовремя и в полном объеме? Из вашей зарплаты удерживают без вашего согласия? Пришло время покончить с этим!» - говорится в сообщении министерства.

 

Чтобы оставить свое заявление, нужно перейти на страницу сервиса и заполнить предложенную форму, внеся свои данные и номер телефона.


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