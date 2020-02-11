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  • 14 февраль 2020 12:45
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Визит Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на июнь

Визит Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на июнь

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на вторую половину июня 2020 года, сообщает gazeta.uz со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Ильхома Нематова.

 

«Мы для того, чтобы тщательно подготовиться, договорились провести этот визит во второй половине июня», — сказал Ильхом Нематов на пресс-конференции МИДа 14 февраля, добавив, что повестка визита президента Узбекистана в Россию включает проведение очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.

 

Как отмечалось на мероприятии, о времени поездки президента Узбекистана в Россию стороны договорились во время визита в Ташкент министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в январе.

 

Отметим, что несколькими днями ранее президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку повестки дня государственного визита главы Узбекистана в Россию, а также рассмотрели перспективы взаимодействия стран в год председательства республики в СНГ.


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