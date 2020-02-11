Визит Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на июнь

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на вторую половину июня 2020 года, сообщает

«Мы для того, чтобы тщательно подготовиться, договорились провести этот визит во второй половине июня», — сказал Ильхом Нематов на пресс-конференции МИДа 14 февраля, добавив, что повестка визита президента Узбекистана в Россию включает проведение очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.

Как отмечалось на мероприятии, о времени поездки президента Узбекистана в Россию стороны договорились во время визита в Ташкент министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в январе.

Отметим, что несколькими днями ранее президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку повестки дня государственного визита главы Узбекистана в Россию, а также рассмотрели перспективы взаимодействия стран в год председательства республики в СНГ.