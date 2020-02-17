«Если не увеличим число самолетов, можем отдать рынок» — вице-премьер

Узбекистан на Международном авиационном форуме «Uzbekistan Airports, Aviation & Logistics Forum» (UAALF-2020), намеченном на 19−20 февраля, обсудит покупку ближне- и среднемагистральных самолетов для развития рынка пассажирских региональных авиаперевозок. Об этом на пресс-конференции 12 февраля сообщил министр транспорта Эльёр Ганиев.

Глава Минтранса подтвердил, что такие типы самолетов планируется приобрести для развития региональных авиаперевозок. «Уже было сделано заявление о создании новой авиакомпании Humo Air, которая как раз таки предназначена для организации перевозок между регионами Узбекистана и в целом Центральной Азии», — сказал он.

«Для оснащения этой авиакомпании необходимой техникой ведутся переговоры с рядом компаний, в том числе с теми, которые вы обозначили (российская Sukhoi и бразильский Embraer — ред.)», — отметил Эльёр Ганиев, отвечая на вопрос. Министр отказался раскрывать другие детали:

Заместитель премьер-министра — председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов заявил, что если не увеличить число самолетов, то Узбекистан может уступить рынок Казахстану.

«В Узбекистане население составляет 34 миллиона человек, в Казахстане — 18 миллионов. Но у Казахстана на сегодняшний день есть свыше 100 самолетов, а у нас — 29… У нас на предзаказе есть 5 самолетов, у Казахстана — 58 самолетов. В ближайшие годы у них будет около 160 самолетов, поэтому мы должны думать [о расширении авиапарка]. Если не увеличим число своих самолетов, то можем отдать рынок», — заявил он.

По словам вице-премьера, в ближайшие пять лет будет вестись работа над тем, чтобы превратить авиакомпанию Uzbekistan Airways «в самую крупную, сильную, развитую, с наибольшим числом самолетов, рейсов, пассажиропотоком в регионе».

Кроме того, ожидается, что для развития сферы туризма и оказания бизнес-услуг компания Uzbekistan Helicopters обсудит приобретение новых вертолетов западного образца, сказал Эльёр Ганиев.

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