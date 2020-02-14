Узбекистанец за свой счет привез в Китай 27 тысяч масок

28-летний узбекистанец Муроджон Кенжебаев во вторник прилетел из Ташкента в Гуанжчоу, административный центр провинции Гуандун на юге Китая. Как и в прошлый раз, он привез китайским друзьям медицинские маски, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на "Синьхуа".

"11 дней назад я доставил из Узбекистана в Гуанчжоу 12 тысяч масок, и на этот раз привез еще 15 тысяч, – сказал он. В Китае я стипендиат, и в этот критический момент, естественно, должен что-то делать для своих китайских друзей", – сообщил он.

Для того, чтобы помочь своим китайским коллегам, Муроджон со своими родными и близкими, а также с братом объездил почти все аптеки родного Гулистана. Когда он еле-еле собрал 15 тысяч масок, то сразу же столкнулся с другой проблемой.

Из-за вспышки эпидемии отправка посылок в Китай была приостановлена. Другого выхода нет! Муроджон решил сам лететь в Гуанчжоу. Для удовлетворения просьбы своих китайских друзей, Муроджон отменил поездку в Дубай с женой.

Маски подорожали и стоят порядка пяти юаней, и столько масок – это не маленькие затраты. Несмотря на это, Муроджон решил отдать их китайским друзьям в дар. После того, как он оставил маски друзьям, он сразу же улетел в Узбекистан.