» » » Сразу два рейсовых автобуса с узбекскими мигрантами из-за холодов сломались в степях Казахстана
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  • 14 февраль 2020 10:14
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Сразу два рейсовых автобуса с узбекскими мигрантами из-за холодов сломались в степях Казахстана

 Сразу два рейсовых автобуса с узбекскими мигрантами из-за холодов сломались в степях Казахстана

 

"11 февраля на территории Актюбинской области двигавшийся по маршруту Самара-Шымкент автобус, среди пассажиров которого находилось 20 граждан Узбекистана, вышел из строя. Причина поломки – в результате холодов замерзло топливо автобуса", – отметили в министерстве.

 

Также 12 февраля на трассе Кызыл-Орда–Павлодар на территории Павлодарской области остановился из-за технической поломки микроавтобус, в котором находились 19 пассажиров – граждан Узбекистана.

 

В обоих случаях никто не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. При оперативном содействии сотрудников дорожной полиции и органов по чрезвычайным ситуациям Казахстана транспортные средства отремонтированы и продолжили свой путь.

 

Консульско-правовой департамент МИД еще раз обратил внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски и принимать соответствующие меры при въезде, а также проезде в зимнее время по территории Казахстана на автобусах или других видах автомобильного транспорта,сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу МИД.


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