 Сразу два рейсовых автобуса с узбекскими мигрантами из-за холодов сломались в степях Казахстана

"11 февраля на территории Актюбинской области двигавшийся по маршруту Самара-Шымкент автобус, среди пассажиров которого находилось 20 граждан Узбекистана, вышел из строя. Причина поломки – в результате холодов замерзло топливо автобуса", – отметили в министерстве.

Также 12 февраля на трассе Кызыл-Орда–Павлодар на территории Павлодарской области остановился из-за технической поломки микроавтобус, в котором находились 19 пассажиров – граждан Узбекистана.

В обоих случаях никто не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. При оперативном содействии сотрудников дорожной полиции и органов по чрезвычайным ситуациям Казахстана транспортные средства отремонтированы и продолжили свой путь.

Консульско-правовой департамент МИД еще раз обратил внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски и принимать соответствующие меры при въезде, а также проезде в зимнее время по территории Казахстана на автобусах или других видах автомобильного транспорта,сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу МИД.