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  • 13 февраль 2020 13:50
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«Танцор» на проезжей части в Ташкенте оштрафован

«Танцор» на проезжей части в Ташкенте оштрафован

Молодой человек, танцевавший на проезжей части в Ташкенте, оштрафован на 223 тысяч сумов. Он повторил танец героя актера Жан-Клода Ван Дамма из фильма «Кикбоксер».


Чиланзарский районный административный суд оштрафовал 23-летнего Фархода Маннонова за танец на проезжей части в Ташкенте, сообщил телеканал «Ташкент».

 

(видео в Tasix)

На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, молодой человек снял с себя верхнюю одежду, вышел на проезжую часть и начал танцевать, повторяя движения героя актера Жан-Клода Ван Дамма из фильма «Кикбоксер» (1989 года). В течение нескольких секунд, пока горел красный свет светофора, он танцевал напротив автомобилей и пешеходов. В это время его снимали на камеру с нескольких ракурсов.

 

Фарход Маннонов отметил, что это был челлендж («вызов») — жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей.

 

«Я учусь и работаю. Участвую в КВН. Среди блогеров есть такое понятие как челлендж-баттл. Это когда они друг другу передают эстафету. Вот и я с друзьями слал такое видео, чтобы поднять настроение у наших подписчиков. У нас не было дурных помыслов. Это наше увлечение. Мы таким образом стараемся весело провести время. Мы не употребляем спиртного, не курим. Снимая веселые ролики, мы получаем удовольствие. Мы снимаем и другие социальные ролики, но почему-то самое большое количество просмотров именно у этого ролика. Значит, людям это нравится и они распространяют его», — рассказал он.

 

Молодой человек заявил, что «поступил неправильно, подав дурной пример окружающим».

 

Сотрудники отдела Управления координации деятельности органов внутренних дел Чиланзарского района составили в отношении Фархада Маннонова протокол о правонарушении по части 1 статьи 183 (мелкое хулиганство, то есть умышленное пренебрежение к правилам поведения в обществе, выраженное в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и другими подобными действиями, нарушающими общественный порядок и спокойствие граждан) Кодекса об административной ответственности.

 

Суд по административным делам Чиланзарского района признал Фархада виновным в совершении мелкого хулиганства и назначил ему штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысяч сумов).

 

ИСТОЧНИК


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