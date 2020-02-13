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  • 13 февраль 2020 13:47
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Биометрические паспорта заменят ID-удостоверениями

Биометрические паспорта заменят ID-удостоверениямиНа базе инфраструктуры Республиканской биометрической паспортной системы предполагается внедрить систему выдачи идентификационных удостоверений личности граждан Республики Узбекистан вместо биометрического паспорта образца 2011 года.

 

Об этом говорится в проекте государственной программы по реализации Стратегии действий в рамках «Года развития науки, просвещения и цифровой экономики», сообщает Kun.uz.

 

До 1 апреля 2020 года будут разработаны проекты нормативных правовых актов и практические меры реализации.

 

При этом предусмотрены:

- проведение предварительного исследования с учетом зарубежного опыта внедрения подобных систем и её интеграции в системы электронного правительства;

- подготовка технико-проектных и нормативных документов, в том числе стандартов, с целью начала реализации проекта;

- разработка и утверждение поэтапной программы развития технологической инфраструктуры государственных органов, включая сети передачи данных, аппаратно-программные комплексы и др.;

- поэтапная реализация проекта;

- всем новорожденным и лицам, не достигшим 16-летнего возраста, предоставляется возможность присвоить индивидуальный идентификационный номер (ПИН ФЛ) физического лица, оказывать государственные услуги в электронном виде всем физическим лицам и связывать детей с данными родителей для их идентификации.

 

Ответственными за исполнение являются Государственный центр персонализации, Министерство по развитию информационных технологий и связи, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет.

 

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