В Узбекистане в этом году запустят массовое производство военной формы и патронов нового калибра, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Государственный комитет по оборонной промышленности.

"Уже создано совместное узбекско-турецкое предприятие по производству военной формы. Начиная со второго квартала 2020 года ожидается запуск предприятия на полную мощность", – сообщили в пресс-службе комитета.

Кроме того, на базе ГУП НПО "Восток", где изготавливаются патроны для стрелкового оружия, в первой половине 2020 года планируется запуск линии по производству патронов нового калибра.

Для оснащения Вооруженных Сил продукцией военного и двойного назначения в течение 2018-2019 годов на базе отечественных предприятий был реализован ряд межотраслевых проектов по освоению и производству грузовых и специальных автомобилей на базе КамАЗ, радиооборудования военного назначения, индивидуальных средств защиты органов дыхания, индивидуальных рационов питания военнослужащих (сухих пайков) и другой продукции.

Еще одно направление работы – модернизация состоящих на вооружении морально и физически устаревших образцов вооружения и военной техники.

"В частности осуществлена замена шасси реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Практические испытания данной системы с боевым пуском показали положительные результаты. Повышены боевые возможности БТР-70 путем установки дополнительной брони, кумулятивной решетки, нового дизельного двигателя и коробки передач. Произведена полная реконструкция силового отделения танков Т-64, установлены современный двигатель повышенной мощности и цифровая радиостанция", – отметили в Государственном комитете по оборонной промышленности.

Продолжается установка на автомобили ГАЗ-66 новых двигателей и коробок передач Isuzu, что повышает их проходимость и экономичность. На базе автомобилей КамАЗ создан мобильный командный пункт, обеспечивающий непрерывное управление войсками в любых условиях и обстановке, а также мобильный медицинский пункт, оснащенный самым современным оборудованием.

Кроме того, произведен капитальный ремонт, реконструкция и технологическое перевооружение ГП "ЧАРЗ", в результате чего расширены сферы оказываемых предприятием услуг. В частности, налажено проведение полного цикла ремонта вертолетов семейства "Ми", осваивается проведение капитального ремонта самолетов типа Су-25.

"В 2020 году планируется в два раза увеличить показатели по производству продукции военного и двойного назначения и оказываемым услугам предприятиями, входящими в структуру Госкомоборонпрома. Для достижения намеченных целей, а также укрепления оборонного потенциалы страны в настоящее время осуществляется разработка Плана практических мероприятий по развитию оборонно-промышленного комплекса Узбекистана на 2020-2025 годы", – сообщили в комитете.