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  • 12 февраль 2020 12:59
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Узбекские власти поручили создать пять новых авиакомпаний

Узбекские власти поручили создать пять новых авиакомпаний

В Узбекистане может появиться пять новых авиакомпаний-резидентов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на проект Государственной программы на 2020 год.

 

Министерству транспорта Узбекистана, Госкомтуризма и ряду других ведомств поручено до 1 апреля текущего года создать пять новых авиакомпаний. Это позволит увеличить частоту перелетов по действующим маршрутам и открыть новые направления. В результате этой работы планируется, что общее количество рейсов, осуществляемое узбекскими авиакомпаниями, возрастет на 2800.

 

Кроме того, в каждом международном аэропорту республики поручено открыть по десять новых международных рейсов в режиме открытого неба. Эту работу планируется завершить до начала лета 2021 года.

 

Еще один важный момент – увеличение числа стран, для граждан которых будет введен безвизовый режим с Узбекистаном.

 

В документе также поручено утвердить комплекс мер по снижению себестоимости обслуживания самолетов иностранных авиакомпаний в отечественных аэропортах на 30-50%, оптимизировать ставки и тарифы на перевозки пассажиров и грузов.

 

Напомним, что ранее стало известно о появлении одной новой авиакомпании – Humo Air. Она будет осуществлять рейсы по внутренним направлениям.


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