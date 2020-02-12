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  • 12 февраль 2020 12:57
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В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными

В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животнымиВ Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, сообщаетPodrobno.uz со ссылкой на проект Государственной программы на 2020 год.

 

В документе предлагается ввести в Уголовный кодекс новые статьи, предусматривающие наказание за нанесение ущерба флоре и фауне, водным и атмосферным ресурсам. Также планируется расширение ответственности за уже прописанные в кодексе виды преступлений.

 

Проект закона, которым будут внесены эти поправки, должен быть подготовлен до 1 сентября 2020 года. Ответственными органами за проведение данной реформы определены Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Верховный суд и Генеральная прокуратура.

 

В мае прошлого года верхняя палата парламента Узбекистана одобрил поправки в административную статью "Жестокое обращение с животными".

 

Новая редакция статьи предусматривает штрафы, чем предполагалось в начальной версии законопроекта. Так, за жестокое обращение с животным, которое повлечет его гибель или увечье, а также за его истязание виновному придется заплатить штраф в размере от 1 до 3 базовых расчетных величин (223 тысячи сумов – 1 БРВ). Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.


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