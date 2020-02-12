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  • 12 февраль 2020 12:51
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Узбекистан направит помощь в Китай

Узбекистан направит помощь в КитайИз Узбекистана в Китай будет отправлена гуманитарная помощь для поддержки усилий и содействия этой стране в противодействии и локализации вспышки нового вида коронавируса. Распоряжение об этом накануне подписал президент Шавкат Мирзиёев.

 

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, гуманитарный груз включает в себя наиболее востребованные изделия медицинского назначения, необходимые в настоящее время в Китае: стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица и другие.

 

Ответственным за формирование и доставку специальным самолетом в КНР гуманитарного груза определено Министерство по чрезвычайным ситуациям.

 

«Китайская Народная Республика сталкивается с большим испытанием, связанным с распространением коронавируса нового типа, который вызывает сильнейшую пневмонию. Все мировое сообщество оказывает этой стране помощь, поддержку. В числе этих стран находится и Узбекистан», — сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов.

 

Китай является одним из близких друзей и партнеров Узбекистана. Между странами установлен статус всестороннего стратегического партнерства. «С этой точки зрения мы оказываем как моральную, так и практическую поддержку нашим китайским друзьям. Об этом свидетельствует и вчерашнее решение главы нашего государства Шавката Мирзиёева об оказании гуманитарной помощи Китайской Народной Республике», — отметил он.

 

По данным правительства, начато формирование второй партии гуманитарной помощи. На текстильных предприятиях страны изготавливаются медицинские маски и защитные костюмы, которые планируется направить в Китай.


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