Узбекистан направит помощь в Китай

Из Узбекистана в Китай будет отправлена гуманитарная помощь для поддержки усилий и содействия этой стране в противодействии и локализации вспышки нового вида коронавируса. Распоряжение об этом накануне подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, гуманитарный груз включает в себя наиболее востребованные изделия медицинского назначения, необходимые в настоящее время в Китае: стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица и другие.

Ответственным за формирование и доставку специальным самолетом в КНР гуманитарного груза определено Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Китайская Народная Республика сталкивается с большим испытанием, связанным с распространением коронавируса нового типа, который вызывает сильнейшую пневмонию. Все мировое сообщество оказывает этой стране помощь, поддержку. В числе этих стран находится и Узбекистан», — сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов.

Китай является одним из близких друзей и партнеров Узбекистана. Между странами установлен статус всестороннего стратегического партнерства. «С этой точки зрения мы оказываем как моральную, так и практическую поддержку нашим китайским друзьям. Об этом свидетельствует и вчерашнее решение главы нашего государства Шавката Мирзиёева об оказании гуманитарной помощи Китайской Народной Республике», — отметил он.

По данным правительства, начато формирование второй партии гуманитарной помощи. На текстильных предприятиях страны изготавливаются медицинские маски и защитные костюмы, которые планируется направить в Китай.