В Узбекистане появится внешняя разведка и контрразведка

В Узбекистане к 1 июля этого года планируется разработать проекты законов о внешней разведке и контрразведке, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на проект Госпрограммы на 2020 год.

Отвечать за разработку этих документов будет Служба государственной безопасности, а также ряд профильных министерств и ведомств. Законы будут содержать определение основных понятий, принципов, задач и правовых основ в деятельности контрразведки и внешней разведки Узбекистана, порядок сбора и использования информации в данной сфере.

Сейчас де-факто данной деятельностью занимается Служба государственной безопасности, которая появилась в марте 2018 года на базе Службы национальной безопасности. Главная цель реформирования – коренное совершенствование деятельности по защите конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и государственных интересов от внешних и внутренних угроз.

Шавкат Мирзиёев еще в конце декабря 2017 года заявил, что деятельность спецслужбы должна быть сосредоточена на противодействии внешним угрозам и сохранении независимости страны.