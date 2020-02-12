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  • 12 февраль 2020 12:49
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В Узбекистане появится внешняя разведка и контрразведка

В Узбекистане появится внешняя разведка и контрразведкаВ Узбекистане к 1 июля этого года планируется разработать проекты законов о внешней разведке и контрразведке, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на проект Госпрограммы на 2020 год.

 

Отвечать за разработку этих документов будет Служба государственной безопасности, а также ряд профильных министерств и ведомств. Законы будут содержать определение основных понятий, принципов, задач и правовых основ в деятельности контрразведки и внешней разведки Узбекистана, порядок сбора и использования информации в данной сфере.

 

Сейчас де-факто данной деятельностью занимается Служба государственной безопасности, которая появилась в марте 2018 года на базе Службы национальной безопасности. Главная цель реформирования – коренное совершенствование деятельности по защите конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и государственных интересов от внешних и внутренних угроз.

 

Шавкат Мирзиёев еще в конце декабря 2017 года заявил, что деятельность спецслужбы должна быть сосредоточена на противодействии внешним угрозам и сохранении независимости страны.


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