Нет необходимости носить маски, если у вас нет признаков инфекции – Минздрав

Минздрав сообщил, что узбекистанцам не нужно носить медицинские маски, если у них нет признаков респираторной инфекции, сообщает Podrobno.uz

Единственное исключение – это если вы ухаживаете за больным с симптомами респираторной инфекции или сами являетесь больным, а также сотрудником системы здравоохранения.

Симптомы коронавируса

– Лихорадка (температура), кашель, слабость и затрудненное дыхание.

Кто входит в группы риска

– Люди всех возрастов могут быть инфицированы новым коронавирусом. Но пожилые и люди с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом тяжелее переносят данное заболевание.

Существует ли вакцина против коронавируса

– В настоящее время нет вакцины для профилактики инфекции, также как нет специального противовирусного лечения коронавируса. Сегодня исследуются некоторые специфические методы лечения, которые пройдут клинические испытания. Специалисты Всемирной организации здравоохранения и других стран активно работают над созданием противовирусной вакцины и методами лечения.

Как снизить риск инфицирования

– Часто и тщательно мойте руки с мылом под проточной водой. Используйте дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Мойте руки до, во время и после приготовления пищи, а также перед едой, после использования туалета или контакта с животными.

– По возможности, сократите посещение таких многолюдных мест, как сельскохозяйственные базары, вокзалы, крупные магазины. При посещении базаров избегайте прямых контактов с животными.

– Прикрывайте нос и рот во время кашля, сморкания и чихания наружной стороной локтя, рукавом или бумажной салфеткой, которую после использования сразу же выбрасывайте в урну и мойте руки.

– Избегайте тесного контакта с больными с симптомами гриппа или простуды. Тесным контактом считается нахождение в пределах двух метров от больного, в одной комнате или в зоне ухода за инфицированным больным в течение длительного периода времени без средств индивидуальной защиты (халата, перчаток или маски и зашиты для глаз). Тесный контакт также включает посещение комнаты, где находился больной, контакт с выделениями инфицированного, например, мокротой.

– При первых признаках заболевания оставайтесь дома и немедленно обращайтесь к врачу.

Меры, необходимые для вашей пищевой безопасности

– При приготовлении пищи используйте разные доски и ножи для нарезки сырого мяса и готовой еды.

– Тщательно мойте руки после того, как вы касались сырых продуктов, особенно мясных и молочных, прежде чем трогать готовую пищу.

– Мясная продукция может быть использована в пищу только в том случае, если она хорошо проварена/прожарена, тщательно приготовлена.

– Не используйте в пищу мясо больных или умерших от болезни животных.

– Избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком следует обращаться осторожно во избежание перекрестного заражения.