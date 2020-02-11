За первое нарушение таможенного законодательства не будут наказывать

О том, что следует освобождать от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших такое нарушение, ранее говорил президент.

Государственный таможенный комитет подготовил поправки в Уголовный кодекс, о которых ранее говорил президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства в своем послании парламенту отмечал, что следует освобождать от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших нарушение таможенного законодательства, при условии внесения установленных платежей.

Комитет в своем проекте уточняет эти условия — в течение 30 дней добровольно оплачены таможенные платежи и возмещен ущерб. Там же отмечается, что это не относится к случаям провоза через границу запрещенных или ограниченных товаров.

Сейчас статья 182 Уголовного кодекса предусматривает, что нарушение таможенного законодательства нарушается штрафом до 300 базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до 480 часов или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.

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