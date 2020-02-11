На карантине находится 771 прибывший из Китая

По состоянию на 10 февраля в Узбекистане не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения.

С января по настоящее время медицинское обследование прошли 3447 граждан, вернувшихся из Китая. Наблюдение у 2676 человек завершено по окончании инкубационного периода заболевания (14 дней), признаков коронавирусной инфекции у них не выявлено. На двухнедельном карантине находится 771 человек.

За прошедший период в вирусологической лаборатории агентства проверено 812 проб на коронавирус, инфекции в исследованных образцах не обнаружено.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 февраля, общее число заболевших коронавирусом в мире составляло 40,5 тысячи человек, погибших — 910.

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