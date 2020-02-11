Определен порядок экстракорпорального и искусственного оплодотворения

Порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий утвержден приказом министра здравоохранения от 6 февраля, сообщает Norma.uz.

Напомним, использование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) было введено в законодательство Узбекистана в марте 2019 года. Однако перечень ВРТ, одобренный Сенатом Олий Мажлиса и включавший экстракорпоральное оплодотворение, в закон «Об охране репродуктивного здоровья граждан» не вошел. Отмечалось, что порядок использования ВРТ будет определен Минздравом.

Согласно новому документу ведомства, ВРТ проводят медицинские учреждения, специализирующиеся на репродуктологии, по добровольному согласию мужчины и женщины. Клиники обязаны сохранять врачебную тайну и конфиденциальность информации.

В первую очередь пациенты должны пройти первичные обследования (5 видов) для определения показаний к ВРТ и установления причин бесплодия. Длительность обследования — не более 6 месяцев.

Если после установления причины бесплодия и проведенного консервативного и хирургического лечения беременность не наступила в течение 9−12 месяцев, больных направляют на ВРТ.

Женщины в возрасте 35 лет и старше по решению консилиума врачей направляются на ВРТ до истечения этого срока, минуя стадию лечения.

При подготовке к программе ВРТ определяют противопоказания к их применению. Для этого мужчине и женщине проводят обследование.

По результатам обследования могут быть назначены подходящие методы ВРТ: экстракорпоральное оплодотворение, искусственное оплодотворение, хэтчинг, криоконсервация и интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида.