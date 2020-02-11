Слух о том, что бананы из Китая заражены коронавирусом, привел к резкому падению цен

В Узбекистане резко снизилась цена бананов. Причина такого падения – запущенный в соцсети слух, что бананы из Китая заражены коронавирусом, сообщает Podrobno.uz.

Сообщение о том, что бананы опасны для здоровья, уже некоторое время волнует пользователей социальных сетей. Люди распространяют информацию о том, что бананы заражены коронавирусом, причем опасны даже те, которые выращены за пределами Китая, поскольку их якобы сортируют в Ухани.

Некоторые даже ссылаются на предупреждение Министерства здравоохранения, хотя подобной информации пресс-служба ведомства не публиковала. Отметим, что Минздрав не выступил и с официальным опровержением этих слухов.

По данным ВОЗ, заразиться коронавирусом можно только при контакте с инфицированным человеком или животным. Продукты питания не способны служить для распространения вируса.

Однако многие узбекистанцы предпочли перестраховаться и отказаться от бананов. В результате падение спроса обвалило цены на рынках республики. В Facebook-сообществе "Потребитель.уз" сообщили, что в Ташкенте, Андижане и Самарканде стоимость бананов снизилась с 25 до 10 тысяч сумов, а в некоторых точках столицы бананы можно было приобрести всего за 6-8 тысяч сумов.

Напомним, что ранее узбекистанцев взволновал слух о передаче коронавируса через посылки из Китая, заказанные при помощи AliExpress. Чтобы успокоить паникующих клиентов популярного торгового сервиса, ВОЗ пришлось опубликовать в своем Twitter объяснение, что заразиться коронавирусом через посылку невозможно.