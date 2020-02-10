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  • 10 февраль 2020 13:42
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Превышение скорости привело к трагедии

09 февраля 2020 года примерно в 01:50 часов водитель автомобиля марки "Lacetti” 24-летний Р.Н., управляя автомобилем по 154 километру автомобильной дороги А-379 "Зарафшан-Навои”, пролегающей по территории Конимехского района, превысив допустимую скорость, потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем марки "Nexia”, находившийся под управлением 23-летнего Н.Ж.

 

Превышение скорости привело к трагедии

 

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Nexia” Н.Ж. скончался на месте происшествия, пассажир данного автомобиля годовалый ребенок А.Ш. ,несмотря на усилия врачей, скончался в реанимационном отделе  медицинского учреждения города Зарафшан.

  

Превышение скорости привело к трагедии

 Превышение скорости привело к трагедии

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Конимехского района возбуждено уголовное дело п. «а» ч.3 ст.266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется предварительное следствие.


Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.


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