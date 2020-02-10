Опубликован очередной «Индекс плова»

В Государственном комитете по статистике вновь подсчитали, сколько стоит приготовление плова в Узбекистане. Цены актуальны на 1 февраля текущего года. Об этом пишет kun.uz.

«Индекс плова» был составлен по двум категориям: средняя цена за порцию и средняя цена за килограмм. Сотрудники Госкомстата изучили цены только в центрах плова, а не в ресторанах и чайханах.

Как видно из таблицы самый дорогой плов продают в Самарканде. Там плов стоит 16,6 тыс. сумов за порцию и 116,6 тыс. за килограмм. В Бухарской области порция плова стоит 16 тыс. сумов, а килограмм - 112 тыс. сумов.

В Джизаке, Кашкадарье и Сырдарье одинаковые цены. В этих областях порция плова стоит 15 тыс. сумов, а килограмм - 105 тыс. сумов.

Самый дешевый плов можно купить в Намангане. Там порция плова стоит 11 тыс. сумов, а килограмм – 77 тыс. сумов.

В столице Узбекистане плов стоит 15,4 тыс. сумов за порцию и 107,8 тыс. за килограмм.

В целом в некоторых регионах плов немного подорожал. В частности, цены поднялись в Намангане и Навои. В Сурхандарье и Самарканде он подешевел.

Для того чтобы определить «индекс плова», Госкомстат взял за основу стоимость килограмма готового блюда (в том числе плова, которого готовят в специальных центрах), приготовленного по стандартному рецепту.

В список ингредиентов включили:

- 300 граммов растительного масла;

- 300 граммов лука;

- 700 граммов говядины;

- 1 килограмм моркови;

- 1 килограмм риса;

- 100 граммов гороха;

- 50 граммов изюма;

- 10 граммов специй;

- 5-10 граммов соли.