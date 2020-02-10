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  • 10 февраль 2020 12:28
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Первоклашек отправят на дополнительные каникулы в феврале

Первоклашек отправят на дополнительные каникулы в февралеУчеников первых классов школ в Узбекистане отправят на дополнительные каникулы в феврале, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные столичного хокимията.

 

"В соответствии с положением, утвержденным Кабинетом Министров № 140 от 15 марта 2017 года, для учеников первых классов в средних общеобразовательных учреждениях должны быть предоставлены дополнительные каникулы. В частности, для учеников первых классов предусматривается дополнительный недельный отпуск в феврале. Эти даты определяются самостоятельно администрациями школ", – сообщили в пресс-службе хокимията.


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