Первоклашек отправят на дополнительные каникулы в феврале

Учеников первых классов школ в Узбекистане отправят на дополнительные каникулы в феврале, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные столичного хокимията.

"В соответствии с положением, утвержденным Кабинетом Министров № 140 от 15 марта 2017 года, для учеников первых классов в средних общеобразовательных учреждениях должны быть предоставлены дополнительные каникулы. В частности, для учеников первых классов предусматривается дополнительный недельный отпуск в феврале. Эти даты определяются самостоятельно администрациями школ", – сообщили в пресс-службе хокимията.