» » » Причастный к взрывам в 1999 году в Ташкенте вышел на свободу
﻿
  • 8 февраль 2020 10:19
  • 59

Причастный к взрывам в 1999 году в Ташкенте вышел на свободу

Причастный к взрывам в 1999 году в Ташкенте вышел на свободуПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев два дня назад помиловал 58 человек, которые совершили преступления "по неведению", "чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления". Абдусаттор Кадыров оказался в числе помилованных.

 

После серии взрывов, произошедших в феврале 1999 года в Ташкенте, Кадыров был приговорен к длительному сроку лишения свободы на основании статьи 159 УК РУЗ ("Попытка свергнуть конституционный строй Узбекистана").

 

Абдусаттор Кадыров был признан причастным к событиям 16 февраля 1999-го. Присоединившись к радикально настроенной группировке, стремящейся дестабилизировать Узбекистан, Кадыров подчинялся приказам лидеров этой банды и распространял листовки экстремистского содержания.

 

Спустя 20 лет Абдусаттор Кадыров освобожден согласно указу Президента.

 

"Когда меня задержали, я почувствовал себя героем, который чего-то достиг, - признался Кадыров. - Но вскоре я понял, насколько все это фальшиво и ненужно. Я был приговорен к 21 году тюрьмы и провел 20 лет за решеткой. Не только моя жизнь, но и надежды родителей на меня, мечты и планы моей жены - все пропало. Все эти годы, я думаю, мои родные пережили это наказание вместе со мной".

 

Напомним, в предыдущий раз, в преддверии Дня Конституции, президент помиловал 92 человека. Большинство из них принимали участие в деятельности запрещенных организаций.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
UzAuto планирует обновить четыре модели авто

UzAuto планирует обновить четыре модели авто

Новости Узбекистана
﻿
Президент Узбекистана помиловал около 230 граждан

Президент Узбекистана помиловал около 230 граждан

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Анестезиолог из ТашМИ приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Анестезиолог из ТашМИ приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Президент помиловал 2700 осужденных

Президент помиловал 2700 осужденных

Общество / Политика / Новости Узбекистана
﻿
Опубликован роман о событиях 1999 года

Опубликован роман о событиях 1999 года

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика