Медицинские маски подорожали на 150−300%. Аптеки получили предупреждение

В социальных сетях также появились сообщения о росте цен на лекарства от кашля, гриппа и простуды, иммунных препаратов.

Антимонопольный комитет в ходе оперативного изучения около 1000 аптек по стране выявил, что за последние 10−14 дней наблюдается значительное увеличение спроса на медицинские изделия, в первую очередь, на медицинские маски, что привело к резкому росту розничных цен на них в среднем в 1,5−3 раза:

В Ташкенте маски, стоившие в среднем 400 сумов, реализуются по 1200 сумов, а диапазон цен составляет 1200−3000 сум в зависимости от качества и страны производителя;

·в Каракалпакстане — 500−2000 сумов;

·в Ташкентской области — 1400−2000 сумов;

·в Навоийской области — 500−1000 сумов;

·в Сурхандарьинской области — 875−1000 сумов;

·в Хорезмской области — 1000−1200 сумов;

·в Джизакской области — 1250−1500 сумов;

·в Самаркандской области — 600−1500 сумов;

·в Кашкадарьинской области — 1000−1500 сумов;

·в Наманганской области при выборочном изучении аптечных учреждений в 4 из 5 аптек выявлено отсутствие медицинских масок;

·аналогичная ситуация наблюдается в Ферганской области.

В Федерации обществ по защите прав потребителей сообщили другие цены на медицинские маски:

·в 60% ташкентских аптек маски отсутствуют, в остальных они стоят от 1000 до 5000 сумов;

·в Ташкентской области маски продают 60% аптек, цены — от 1500 до 2000 сумов;

·в Наманганской и Ферганской областях — 50% аптек, 2000 и 1000 сумов соответственно;

·в Андижанской области почти все аптеки продают маски, 1000−1500 сумов;

·в Хорезмской области средняя цена составляет 1500 сумов, но в большинстве аптек масок нет;

·в Кашкадарье и Навоийской области масок нет в 70% и 90% аптек соответственно;

·в Сырдарьинской области маски есть в 10−15% аптек, 1000−1200 сумов;

·в Бухарской области 70% аптек продают маски по 1500—2000 сумов, другие 30% — 1000 сумов;

·в Джизакской области маски стоят от 500 до 5000 сумов.

«С уверенностью можно сказать, что аптеки работают не ради здоровья народа, а исключительно для бизнеса. Доказательством является тот факт, что с возникновением вспышки коронавируса цены на маски резко выросли», — говорится в сообщении УзА.

В Агентстве по защите прав потребителей при АМК напомнили, что согласно постановлению президента от 31 октября 2016 года, оптовая и розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ввозимых по импорту, а также закупаемых у отечественных производителей, регулируются предельными надбавками: оптовые — не более 15%, розничные — не более 20%.

Регулярные (два или более раз в год) нарушения лицензионных требований и условий, в том числе нарушения порядка ценообразования, розничной продажи лекарств и изделий медицинского назначения по рецепту и посредством электронной коммерции, считаются грубыми нарушениями лицензионных требований и условий, приводящие к приостановлению действия лицензии на фармацевтическую деятельность.

«Просим предпринимателей, работающих в сфере фармацевтики, придерживаться порядка ценообразования для лекарств и изделий медицинского назначения, лицензионных требований и условий», — отметили в Агентстве по защите прав потребителей.

В пресс-службе Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения сообщили, что в Узбекистане работают 15 производителей медицинских масок.

«Предприятия сейчас работают на полную мощность. Но из-за высокого спроса и большого количества заказов в аптеках наблюдается рост цен на эту продукцию. Это связано также со сверхплановым производством», — говорится в заявлении.

Британское издание The Independent со ссылкой на заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса сообщило, что в мире наблюдается хронический дефицит масок и других средств защиты. В некоторых странах на них резко взлетели цены. В Южной Корее ввели уголовное наказание для спекулянтов, скупающих маски.