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  • 8 февраль 2020 10:14
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В Узгидромете рассказали, какая погода ждет узбекистанцев на выходных

В Узгидромете рассказали, какая погода ждет узбекистанцев на выходныхВ выходные по всей республике ожидается теплая погода, возможны небольшие осадки.

 

По данным Узгидромета, завтра, 8 февраля, на территорию Узбекистана будет продолжаться вынос очень теплого воздуха из районов зарубежного юга.

 

По территории Узбекистана по-прежнему будет солнечно, температура воздуха будет в пределах +17…+20 градусов, что на 10-12 градусов выше среднемноголетних значений. Местами по территории республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

 

В воскресенье на территорию Узбекистана начнется выход циклона, сформировавшегося над районами Средиземноморья. По республике сохранится ветреная погода, повсеместно будет происходить увеличение облачности.

 

По северо-западным и пустынным районам местами пройдет небольшой дождь. По центральным и южным районам, а также в городе Ташкенте ожидаются небольшие дожди ближе к вечеру. По областям Ферганской долины сохранится погода без осадков.

 

Температура воздуха ночью составит +4…+7 градусов, днем +14…+17 градусов, местами до +20 градусов. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области дневная температура будет в пределах +3…+8 градусов.


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