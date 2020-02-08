В Узгидромете рассказали, какая погода ждет узбекистанцев на выходных

В выходные по всей республике ожидается теплая погода, возможны небольшие осадки.

По данным Узгидромета, завтра, 8 февраля, на территорию Узбекистана будет продолжаться вынос очень теплого воздуха из районов зарубежного юга.

По территории Узбекистана по-прежнему будет солнечно, температура воздуха будет в пределах +17…+20 градусов, что на 10-12 градусов выше среднемноголетних значений. Местами по территории республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

В воскресенье на территорию Узбекистана начнется выход циклона, сформировавшегося над районами Средиземноморья. По республике сохранится ветреная погода, повсеместно будет происходить увеличение облачности.

По северо-западным и пустынным районам местами пройдет небольшой дождь. По центральным и южным районам, а также в городе Ташкенте ожидаются небольшие дожди ближе к вечеру. По областям Ферганской долины сохранится погода без осадков.

Температура воздуха ночью составит +4…+7 градусов, днем +14…+17 градусов, местами до +20 градусов. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области дневная температура будет в пределах +3…+8 градусов.