В Узбекистане создадут Единую базу данных врачей и провизоров

В Узбекистане планируют создать Единую электронную базу данных врачей и провизоров «Uzhealth CRM» на базе платформы инновационного здравоохранения Uzhealth.

Об этом стало известно из проекта закона, представленного Национальной палатой инновационного здравоохранения. Примечательно, что разработку системы намерены доверить ООО «Online Service Group (OSG)» без проведения тендерных торгов, пишет Norma.uz.

При этом регистрировать врачей и провизоров, формировать и вести единую электронную базу данных, приостанавливать и прекращать действие регистрации будет Национальная палата инновационного здравоохранения. Проект предусматривает наделение ее соответствующими полномочиями.

Зарегистрироваться в системе можно будет через территориальное подразделение палаты, отдел кадров учреждения–работодателя либо персональный кабинет (после создания персональной учетной записи). Регистрация будет действовать в течение 1 календарного года, после чего процесс нужно будет проходить повторно. За регистрацию и перерегистрацию намерены взимать сбор – 50% БРВ.

Обязательный статус регистрации придаст ее включение в число лицензионных требований и условий в рамках медицинской и фармацевтической деятельности, а также запрет на работу врачей и провизоров без регистрации, который предположительно введут с 1 января 2021 года.