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  • 7 февраль 2020 12:22
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Единую систему билетов планируется запустить в марте

Единую систему билетов планируется запустить в марте

Запуск Единой электронной системы билетных операций (ЕЭСБО) поможет бороться со спекулянтами, из-за которых искусственно завышаются цены на билеты в учреждения культуры и искусства и формируется «черный рынок». Об этом на брифинге во вторник заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, сообщает gazeta.uz.

 

«Думаю, после этого станет меньше случаев, когда билеты на кассовые представления уходят на руки [перекупщикам]», — заявил он.

 

Создание и запуск ЕЭСБО были предписаны Фонду развития культуры и искусства до 1 января 2020 года. Кроме того, фонд совместно с Центральным банком до 1 апреля должен внедрить оплату электронных билетов в иностранной валюте с применением интернет-эквайринга.

 

Как стало известно «Газете.uz», систему планируется запустить в тестовом режиме в марте. Предприятия сферы культуры и искусства, в том числе театры, кинотеатры, а также сервисы по продаже электронных билетов на мероприятия, имеют право подключиться к ЕЭСБО.

 

Уполномоченный орган будет взимать с абонентов 6% от стоимости проданных электронных билетов, валютные же средства будут конвертироваться в национальную валюту по курсу обслуживающего банка.

 

В зависимости от значимости и посещаемости мероприятия будет определяться один из видов верификации пользователей:

 

·базовый — верификация с помощью электронной почты;

·средний — с помощью номера телефона;

·высокий — использование персонального идентификационного номера физического лица.


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