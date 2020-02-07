Единую систему билетов планируется запустить в марте

Запуск Единой электронной системы билетных операций (ЕЭСБО) поможет бороться со спекулянтами, из-за которых искусственно завышаются цены на билеты в учреждения культуры и искусства и формируется «черный рынок». Об этом на брифинге во вторник заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, сообщает

«Думаю, после этого станет меньше случаев, когда билеты на кассовые представления уходят на руки [перекупщикам]», — заявил он.

Создание и запуск ЕЭСБО были предписаны Фонду развития культуры и искусства до 1 января 2020 года. Кроме того, фонд совместно с Центральным банком до 1 апреля должен внедрить оплату электронных билетов в иностранной валюте с применением интернет-эквайринга.

Как стало известно «Газете.uz», систему планируется запустить в тестовом режиме в марте. Предприятия сферы культуры и искусства, в том числе театры, кинотеатры, а также сервисы по продаже электронных билетов на мероприятия, имеют право подключиться к ЕЭСБО.

Уполномоченный орган будет взимать с абонентов 6% от стоимости проданных электронных билетов, валютные же средства будут конвертироваться в национальную валюту по курсу обслуживающего банка.

В зависимости от значимости и посещаемости мероприятия будет определяться один из видов верификации пользователей:

·базовый — верификация с помощью электронной почты;

·средний — с помощью номера телефона;

·высокий — использование персонального идентификационного номера физического лица.