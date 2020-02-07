В Узбекистане взлетели цены на медицинские маски, отмечается дефицит

В социальных сетях появилась информация о том, что во многих аптеках взлетели цены на медицинские маски. В некоторых регионах наблюдается дефицит.

В частности, пользователи Facebook группы «Ферганская долина» сообщили, что цены поднялись в 3-4 раза.

«Белая (марлевая) медицинская маска стоит 2000 сумов, черная - 3000 сум. Недавно их цена была 500 и 1000 сумов, соответственно. Носить можно не более 2-х часов. Кто-нибудь контролирует цены? Такими темпами наши дети скоро, как в Китае, будут с баклажкой на голове ходить», - отметил один из участников данной группы.

В Facebook группе «Потребитель» многие жители Узбекистана сообщают, что в аптеках медицинские маски достать становится практически невозможно.

Некоторые узбекистанцы, которые хорошо знакомы с медицинской сферой, заявляют, что во всем виноваты производители.

Во-первых, именно они поднимают цены на медицинские маски, а не аптеки.

Во-вторых, некоторые производители активно экспортируют свои медицинские товары в Китай. В свою очередь цены автоматически повышаются и на внутреннем рынке.

Ранее в Агентстве защиты прав потребителей сказали, что необоснованное повышение цен на лекарства и медицинские изделия может привести к приостановке деятельности фармацевтической компании.

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