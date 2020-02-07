В Узбекистане издано 10-томное пособие для журналистов

С привлечением ученых и профессоров-преподавателей за пять месяцев в Узбекистане было подготовлено десятитомное пособие по журналистике.

Презентация состоялась в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

– Для подготовки этого пособия за короткое время было налажено сотрудничество профессоров-преподавателей Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Узбекского государственного университета мировых языков, Национального университета Узбекистана, – говорит и.о.директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Дилшод Саиджонов. – С целью определения каждого тома, глав и тем пособия наряду с привлечением представителей вышеуказанных вузов была создана рабочая группа в составе известных журналистов Центра повышения квалификации журналистов, Национального информационного агентства Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Информационного агентства "Дунё", Национальной ассоциации электронных средств массовой информации, известных деятелей сферы. Несколько раз созывался консультативный совет. Были назначены ответственные редакторы по каждому тому и на основе их рекомендаций формировался авторский состав.





Каждый том пособия – "Теория, история и развитие журналистики", "Журналистское право и этика", "Медиалингвистика и редактирование", "Медиамаркетинг и менеджмент", "Жанры и вопросы мастерства в печатных средствах массовой информации", "Аудиовизуальная журналистика", "Онлайн-журналистика и новые тренды в медиа", "PR-услуги в современной медиасфере", "Специализированная журналистика", "Социология и психология журналистики" – издан тиражом в 1000 экземпляров, сообщает УзА.