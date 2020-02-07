СГБ конфисковала в Намангане 20 тысяч фальшивых долларов. Их пытался продать гражданин Кыргызстана

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) конфисковали в Намангане 20 тысяч фальшивых долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"В ходе совместного оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления Службы государственной безопасности по Наманганской области и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики с привлечением территориального управления Департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана пресечен факт введения в обращение фальшивой валюты в крупном размере", – сообщили в СГБ.

По данным силовиков, житель Алабукинского района Джалалабадской области Кыргызстана был задержан в Намангане при попытке продажи 200 штук незаконно ввезенных в республику фальшивых стодолларовых купюр за 9 тысяч долларов.

Эквивалент этих фальшивых 20 тысяч долларов в национальной валюте составляет более 190 миллионов сумов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса и в рамках следственных действий принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этому делу.