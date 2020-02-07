СГБ конфисковала в Намангане 20 тысяч фальшивых долларов. Их пытался продать гражданин Кыргызстана

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) конфисковали в Намангане 20 тысяч фальшивых долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По данным силовиков, житель Алабукинского района Джалалабадской области Кыргызстана был задержан в Намангане при попытке продажи 200 штук незаконно ввезенных в республику фальшивых стодолларовых купюр за 9 тысяч долларов.
Эквивалент этих фальшивых 20 тысяч долларов в национальной валюте составляет более 190 миллионов сумов.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса и в рамках следственных действий принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этому делу.