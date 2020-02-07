Разворот не там: в Ташкенте в ДТП погиб один человек, пять пострадали (Видео)

Водитель автомобиля Matiz принял решение развернуться в неположенном месте, в момент совершения маневра с ним столкнулся автомобиль Spark, двигавшийся по своей полосе прямо.
ГУВД.
В результате ДТП 36-летний Даврон А. от полученных травм скончался на месте, а пассажир Matiz получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Водитель автомобиля Spark, а также его пассажиры 22-летний - Акбар А., 18-летний Аббос Х. и 20-летний Абдуллох Х. - получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
Предварительная причина ДТП: водитель автомобиля Matiz принял решение развернуться в неположенном месте, в момент совершения маневра с ним столкнулся автомобиль Spark, двигавшийся по своей полосе прямо.