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  • 7 февраль 2020 10:49
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Разворот не там: в Ташкенте в ДТП погиб один человек, пять пострадали (Видео)

Водитель автомобиля Matiz принял решение развернуться в неположенном месте, в момент совершения маневра с ним столкнулся автомобиль Spark, двигавшийся по своей полосе прямо.

 

 

Разворот не там: в Ташкенте в ДТП погиб один человек, пять пострадали (Видео)

 

В Ташкенте произошла авария с участием двух автомобилей, один человек погиб и пять пострадали, информирует ГУВД.

 

 

"6 февраля около полуночи на улице Арнасай водитель автомобиля марки Spark, управлял которым 25-летний Жавохир М., столкнулся с автомобилем Matiz, за рулем которого был 36-летний Даврон А.", - говорится в сообщении.

 

В результате ДТП 36-летний Даврон А. от полученных травм скончался на месте, а пассажир Matiz получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

 


 

Водитель автомобиля Spark, а также его пассажиры 22-летний - Акбар А., 18-летний Аббос Х. и 20-летний Абдуллох Х. - получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

 

Предварительная причина ДТП: водитель автомобиля Matiz принял решение развернуться в неположенном месте, в момент совершения маневра с ним столкнулся автомобиль Spark, двигавшийся по своей полосе прямо.


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