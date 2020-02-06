Из-за коронавируса поставки автомобилей Equinox в Узбекистан задержатся

В компании UzAuto Motors предупредили, что в связи с последствиями эпидемии коронавируса поставка Chevrolet Equinox может задержаться, сообщается на сайте.

"В связи с этой чрезвычайной ситуацией поставка автомобилей Equinox может задержаться до изменения ситуации в регионе, связанной с эпидемией", — говорится в сообщении.

Согласно информации, все покупатели, оплатившие договор на приобретение автомобиля Chevrolet Equinox и не желающие ждать возобновления поставок, могут вернуть деньги. Также можно заменить договор на покупку любого другого автомобиля.

Компания принесла извинения за временные неудобства и выразила надежду на понимание покупателей.

Напомним, во вторник и среду в Ташкент из Уханя и Пекина были доставлены двумя чартерными рейсами в общей сложности 334 человека, в том числе пять граждан Казахстана. Все они размещены на период карантина в специально подготовленных медицинских учреждениях.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вспышка признана чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, число заразившихся на материковой части КНР превысило 24,3 тысячи человек, умерли 490 пациентов, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.

В Узбекистана на 5 февраля не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии. В стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения инфекции. В частности, на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль, а гражданам рекомендовано пока не выезжать за границу. Авиасообщение с Китаем временно приостановлено.

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