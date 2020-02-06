» » » С 2023 года сфера электроэнергии перейдет на рыночные отношения
﻿
  • 6 февраль 2020 10:44
  • 34

С 2023 года сфера электроэнергии перейдет на рыночные отношения

С 2023 года сфера электроэнергии перейдет на рыночные отношения

Специалисты Министерства энергетики готовят закон "Об электроэнергетике" в новой редакции. Это одно из направлений реформ, осуществляемых структурой с привлечением лучшего международного опыта, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Документ разрабатывают совместно с Европейским банком реконструкции и развития, экспертами из Великобритании, Грузии, Австрии, Болгарии и Италии. Обновленный законопроект будет внесен на рассмотрение в Кабмин в конце мая 2020 года.

 

Также Министерством энергетики совместно с Азиатским банком развития и Всемирным банком разрабатываются модели конкурентного рынка электроэнергии, переход на который предполагается осуществить с 2023-го.

 

Командой специалистов Проектного офиса при Министерстве энергетики, а также международными экспертами-консультантами проводится изучение перспективных моделей рынка и путей перехода на рыночные отношения. Ожидается, что Концепция модели рынка электроэнергии и перехода на рыночные отношения будет внесена в Кабинет министров к концу марта текущего года.

 

Еще одним этапом реформирования станет разработка Электросетевого кодекса, внедрение которого позволит систематизировать и конкретизировать функции, права и обязанности энергетических компаний и потребителей электроэнергии. Согласно планам, внесение проекта на рассмотрение правительства ожидается к концу мая текущего года.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Министерство энергетики намерено сотрудничать с российской группой компаний

Министерство энергетики намерено сотрудничать с российской группой компаний "Ренова"

Новости Узбекистана
﻿
АСКУЭ охватит всех потребителей уже к концу 2020 года

АСКУЭ охватит всех потребителей уже к концу 2020 года

Новости Узбекистана
﻿
Контракт на поставку электроэнергии в Афганистан будет рассчитан на 10 лет

Контракт на поставку электроэнергии в Афганистан будет рассчитан на 10 лет

Новости Узбекистана
﻿
Компания «Узбекэнерго» реорганизуется

Компания «Узбекэнерго» реорганизуется

Новости Узбекистана
﻿
Президент поручил создать в Узбекистане Министерство энергетики

Президент поручил создать в Узбекистане Министерство энергетики

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика