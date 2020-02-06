Пенсионный фонд заявил, что повышать возраст выхода на пенсию не планируется

Пресс-служба Пенсионного фонда выступила с официальным заявлением о том, что информация о грядущем повышении в Узбекистане пенсионного возраста, появившаяся в прессе, является ложной.

21 ноября 2019 года на совещании, проведенном президентом, Министерству финансов совместно с заинтересованными ведомствами было поручено до 1 апреля 2020 года разработать проект Концепции реформирования пенсионной системы, напомнили в фонде.

Сейчас специалисты фонда и заинтересованных министерств и ведомств изучают пенсионные системы других государств, в том числе трехуровневую пенсионную систему. К работе привлечены эксперты из международных финансовых институтов: Всемирного банка, ПРООН и Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации.

Проект Концепции направлен на укрепление социальной защиты населения, повышение размеров пенсий и пособий, а также расширение охвата экономически активного населения через систему социального страхования, заверили в фонде.

При помощи инновационных технологий ведомство намерено внедрить в республике оформление права на пенсию на основе представления одного лишь паспорта. Еще одно новшество, которое хочет ввести Пенсионный фонд - централизованные назначение и выплата пенсий по электронным заявкам.

«Необходимо особо подчеркнуть, что данная Концепция не предусматривает повышение возраста выхода на пенсию», - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что после окончания разработки проект Концепции будет размещен для всенародного обсуждения в установленном законом порядке.