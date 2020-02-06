В Узбекистане с 1 февраля введен новый порядок выплаты стипендий – Минвуз

В Узбекистане с 1 февраля введен новый порядок выдачи стипендий студентам высших учебных заведений, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минвуза.

Это предусмотрено постановлением правительства "О мерах по определению размера стипендий и совершенствованию порядка назначения и выплаты стипендий студентам высших образовательных учреждений" (№59, 31 января 2020 года).

К сожалению, Минвуз пока не приводит подробности нового порядка выплаты стипендий, они станут известны в ближайшее время. Однако в середине января этого года депутат Расул Кушербаев заявлял, что правила выдачи стипендий будут изменены в скором времени.

"Многочисленные обращения студентов отражены в проекте постановления, с принятием которого ожидается, что отличники и активисты, как и раньше будут получать повышенную стипендию, получившие четверку соответственно стипендию четверочника, получившие тройку – стипендию троечника. Проще говоря, каждый будет получать стипендию согласно своему стремлению и изысканиям", – отмечал он.

Депутат также добавил, что в проекте будут отражены и другие сюрпризы, о которых все узнают после его принятия.

Напомним, что в государственных вузах в 2019-2020 учебном году была установлена одинаковая стипендия вне зависимости от успеваемости студента.

Для студентов, обучающихся на бюджете и на платно-контрактной основе, сумма стипендии составила 400 тысяч сумов. При этом оценки никак не влияют на ее размер. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, лишаются стипендии при наличии оценки "3" по 30% предметов.