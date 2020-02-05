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  • 5 февраль 2020 10:47
  • 28

Абитуриенты в Узбекистане смогут поступить без экзаменов

Абитуриенты в Узбекистане смогут поступить без экзаменов

В вузы Узбекистана в скором времени можно будет поступить на основании сертификатов установленного уровня по общеобразовательным предметам, не сдавая при этом вступительные экзамены. Этот порядок должен упростить процесс поступления в вуз и создать удобства для абитуриентов.

 

Как передает UzReport, поэтапное внедрение сертификатов по всем общеобразовательным предметам будет начато в 2020 году, сообщила пресс-служба Государственного центра тестирования (ГЦТ).

 

В данный момент абитуриенты имеют возможность получить максимальные балы по тестам по иностранным языкам (английский, немецкий, французский и другие) без сдачи экзаменов при наличии международных сертификатов определенного уровня или национальных сертификатов о степени владения иностранным языком. Последние выдаются ГЦТ.

 

«Абитуриенты смогут воспользоваться этой возможностью, даже не окончив общеобразовательное или среднее специальное образовательное учреждение. Как отмечалось в послании президента, если молодые люди смогут сдать экзамен в любое время и получить сертификат, в результате не будет необходимости в повторной сдаче теста по предмету при поступлении в вуз», — говорится в сообщении.


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Общество / Новости Узбекистана
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