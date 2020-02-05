» » » Мужчина поджег беременную супругу из-за подозрений в измене
﻿
  • 5 февраль 2020 10:45
  • 34

Мужчина поджег беременную супругу из-за подозрений в измене

Мужчина поджег беременную супругу из-за подозрений в изменеМужчина облил бензином и поджег беременную жену из-за подозрений в измене, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Джизакской области.

 

Инцидент произошел 31 января примерно в 13:00 в лифте многоэтажного дома на улице Мустакиллик в Джизаке. С. Х. поссорился с супругой М. У., заподозрив ее в отношениях с другими мужчинами. Зная о ее беременности, мужчина с целью умышленного убийства облил супругу бензином и поджег ее, говорится в сообщении.

 

Как уточнили «Газете.uz» в Генпрокуратуре, женщина была госпитализирована с ожогами 55% тела. Беременность сроком в 22 недели сохраняется, плод жив, но состояние больной тяжелое.

 

Прокуратура Джизака возбудила уголовное дело в отношении С. Х. по пунктам «б» и «ж» части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса Узбекистана (покушение на умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; с особой жестокостью). Ведется следствие.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане мужчина пытался продать банкноту в $1 млн

В Узбекистане мужчина пытался продать банкноту в $1 млн

Новости Узбекистана
﻿
Родители избили, а потом сожгли 5-летнюю дочь

Родители избили, а потом сожгли 5-летнюю дочь

Новости Узбекистана
﻿
В Джизаке девушка погибла из-за сломавшегося аттракциона (видео)

В Джизаке девушка погибла из-за сломавшегося аттракциона (видео)

Новости Узбекистана
﻿
Мужчина зарезал супругу и дочь своего брата из-за наследства

Мужчина зарезал супругу и дочь своего брата из-за наследства

Новости Узбекистана
﻿
Начальник Главного управления ППС МВД найден мертвым

Начальник Главного управления ППС МВД найден мертвым

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика