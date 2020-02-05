Мужчина поджег беременную супругу из-за подозрений в измене

Мужчина облил бензином и поджег беременную жену из-за подозрений в измене, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Джизакской области.

Инцидент произошел 31 января примерно в 13:00 в лифте многоэтажного дома на улице Мустакиллик в Джизаке. С. Х. поссорился с супругой М. У., заподозрив ее в отношениях с другими мужчинами. Зная о ее беременности, мужчина с целью умышленного убийства облил супругу бензином и поджег ее, говорится в сообщении.

Как уточнили «Газете.uz» в Генпрокуратуре, женщина была госпитализирована с ожогами 55% тела. Беременность сроком в 22 недели сохраняется, плод жив, но состояние больной тяжелое.

Прокуратура Джизака возбудила уголовное дело в отношении С. Х. по пунктам «б» и «ж» части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса Узбекистана (покушение на умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; с особой жестокостью). Ведется следствие.