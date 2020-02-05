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  • 5 февраль 2020 10:40
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250 граждан Узбекистана доставлены из Пекина

250 граждан Узбекистана доставлены из ПекинаАвиакомпания Uzbekistan Airways 4 февраля совершила первый чартерный рейс из Пекина в Ташкент. Регулярные рейсы между Узбекистаном и Китаем с этой даты приостановлены. В ближайшее время ожидается рейс из Уханя, где произошла вспышка коронавируса нового типа.


По данным МИД Узбекистана. самолет доставил 250 граждан Узбекистана. На борту также были медицинские работники и специалисты-вирусологи с современными средствами защиты.

 

250 граждан Узбекистана доставлены из ПекинаВсе прибывающие из Китая чартерными рейсами размещены в специализированных медицинских учреждениях Ташкента и Ташкентской области, где будут находиться на карантине в течение 14 дней под наблюдением медицинского персонала.

 

Их бесплатно обеспечат всеми необходимыми лекарствами и питанием, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. На время карантина узбекистанцам будут запрещены встречи с членами семьи, родственниками и другими лицами.

 

По вопросам их пребывания можно обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию по телефону: (+99871) 276−49−66.


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