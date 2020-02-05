250 граждан Узбекистана доставлены из Пекина

Авиакомпания Uzbekistan Airways 4 февраля совершила первый чартерный рейс из Пекина в Ташкент. Регулярные рейсы между Узбекистаном и Китаем с этой даты приостановлены. В ближайшее время ожидается рейс из Уханя, где произошла вспышка коронавируса нового типа.





По данным МИД Узбекистана. самолет доставил 250 граждан Узбекистана. На борту также были медицинские работники и специалисты-вирусологи с современными средствами защиты.

Все прибывающие из Китая чартерными рейсами размещены в специализированных медицинских учреждениях Ташкента и Ташкентской области, где будут находиться на карантине в течение 14 дней под наблюдением медицинского персонала.

Их бесплатно обеспечат всеми необходимыми лекарствами и питанием, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. На время карантина узбекистанцам будут запрещены встречи с членами семьи, родственниками и другими лицами.

По вопросам их пребывания можно обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию по телефону: (+99871) 276−49−66.