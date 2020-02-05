Не зря беспокоился: таможенники пресекли попытку контрабанды

В ходе личного досмотра выяснилось, что иностранный гражданин пытался незаконно ввезти в Узбекистан 40 единиц ювелирных изделий общим весом 108,61 грамма.
сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Сотрудники надзорного органа обратили внимание на подозрительную обеспокоенность прибывшего из соседнего государства иностранного гражданина.
Его досмотрели лично и выяснили, что он пытался незаконно ввезти в Узбекистан 40 единиц ювелирных изделий общим весом 108,61 грамма. Украшения он спрятал в своей одежде.
Стоимость изделий по предварительным подсчетам составила 33 млн сумов.
В настоящее время по выявленным фактам ведутся таможенные проверки.
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