Не зря беспокоился: таможенники пресекли попытку контрабанды

В ходе личного досмотра выяснилось, что иностранный гражданин пытался незаконно ввезти в Узбекистан 40 единиц ювелирных изделий общим весом 108,61 грамма.

Сотрудниками приграничного таможенного поста "Дустлик" УГТК по Андижанской области была пресечена очередная попытка незаконного ввоза ювелирных изделий на территорию государства, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Сотрудники надзорного органа обратили внимание на подозрительную обеспокоенность прибывшего из соседнего государства иностранного гражданина.

Его досмотрели лично и выяснили, что он пытался незаконно ввезти в Узбекистан 40 единиц ювелирных изделий общим весом 108,61 грамма. Украшения он спрятал в своей одежде.

Стоимость изделий по предварительным подсчетам составила 33 млн сумов.

В настоящее время по выявленным фактам ведутся таможенные проверки.

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