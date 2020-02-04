Шавкат Мирзиёев и Майкл Помпео обсудили развитие сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и государственный секретарь США Майкл Помпео на переговорах 3 февраля подтвердили приверженность двух стран всемерному укреплению отношений стратегического партнерства и практического сотрудничества. Глава Государственного департамента США находится в Ташкенте с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба президента, Шавкат Мирзиёев отметил динамичное развитие узбекско-американских многоплановых отношений, которые обрели в последние годы «устойчивый, системный и доверительный характер».

Майкл Помпео высоко оценил результативность проводимых президентом Узбекистана демократических преобразований и экономических реформ в стране. Он подчеркнул, что устойчивое развитие Узбекистана формирует прочную основу для углубления двусторонних отношений.

Госсекретарь также отметил, что благодаря политике лидера Узбекистана достигнут большой прогресс в формировании атмосферы доверия, партнерства и добрососедства в регионе.

На переговорах были достигнуты «конкретные договоренности» о взаимной поддержке расширения присутствия ведущих американских компаний на рынке Узбекистана. Майкл Помпео отметил, что сегодня в Узбекистане имеются широкие возможности для бизнес-инициатив, которые позволят в десятки раз увеличить масштабы торгово-экономического взаимодействия.

Он также подчеркнул, что американская сторона окажет всестороннее содействие в ускорении процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Стороны также обсудили вопросы развития конструктивного сотрудничества в области «человеческого измерения», включая поддержку гражданского общества, обеспечение основных прав и свобод человека, реализацию социальных программ.

Состоялся обмен мнениями по вопросам продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане, а также вовлечения этой страны в региональное сотрудничество в Центральной Азии.

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