Синоптики прогнозируют небывалое тепло в начале февраля

Непривычно теплое начало февраля прогнозируют специалисты Узгидромета. По их данным, к концу недели температура воздуха по республике будет достигать 17-20 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы и для начала февраля не характерно.

В стране потеплело на минувших выходных, но уже в понедельник, 3 февраля, произошло вторжение относительно холодных и влажных воздушных масс с районов Кавказа. Температура воздуха в понедельник понизилась относительно прошедших выходных на 7-10 градусов и составила 5-8 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже среднемноголетних значений для начала февраля.

Ночью и утром 4 февраля по Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям сохранятся небольшие дожди. По остальной территории республики установится погода без осадков, и температура воздуха вновь начнет повышаться. Днем воздух прогреется до 9-12 градусов тепла.

В дальнейшем ожидается усиленный вынос очень теплого и сухого воздуха с зарубежного юга. В конце недели в Узбекистане существенно потеплеет, температура превысит норму для этого периода.

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