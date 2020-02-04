» » » Синоптики прогнозируют небывалое тепло в начале февраля
﻿
  • 4 февраль 2020 10:21
  • 45

Синоптики прогнозируют небывалое тепло в начале февраля

Синоптики прогнозируют небывалое тепло в начале февраляНепривычно теплое начало февраля прогнозируют специалисты Узгидромета. По их данным, к концу недели температура воздуха по республике будет достигать 17-20 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы и для начала февраля не характерно.

 

В стране потеплело на минувших выходных, но уже в понедельник, 3 февраля, произошло вторжение относительно холодных и влажных воздушных масс с районов Кавказа. Температура воздуха в понедельник понизилась относительно прошедших выходных на 7-10 градусов и составила 5-8 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже среднемноголетних значений для начала февраля.

 

Ночью и утром 4 февраля по Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям сохранятся небольшие дожди. По остальной территории республики установится погода без осадков, и температура воздуха вновь начнет повышаться. Днем воздух прогреется до 9-12 градусов тепла.

 

В дальнейшем ожидается усиленный вынос очень теплого и сухого воздуха с зарубежного юга. В конце недели в Узбекистане существенно потеплеет, температура превысит норму для этого периода.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
С начала новой недели похолодает

С начала новой недели похолодает

Новости Узбекистана
﻿
К концу недели в Узбекистан придет жара. Температура превысит нормальные значения на 3-5 градусов

К концу недели в Узбекистан придет жара. Температура превысит нормальные значения на 3-5 градусов

Новости Узбекистана
﻿
Дожди и грозы вновь ожидаются по Узбекистану

Дожди и грозы вновь ожидаются по Узбекистану

Новости Узбекистана
﻿
Ночные заморозки на этой неделе ожидаются в Узбекистане

Ночные заморозки на этой неделе ожидаются в Узбекистане

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Синоптики рассказали, каким будет начало марта

Синоптики рассказали, каким будет начало марта

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика