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  • 4 февраль 2020 10:20
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В Узбекистане мужчина пытался продать банкноту в $1 млн

В Узбекистане мужчина пытался продать банкноту в $1 млнМужчина в Уйчинском районе Наманганской области задержан при продаже банкноты номиналом 1 млн долларов. Об этом сообщает gazeta.uz.

 

По данным Уйчинского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, С. Л., войдя в доверие другого лица, пообещал ему помочь с получением кредита в иностранных банках и пытался продать ему купюру в 1 млн долларов. Он был задержан при получении 10 тысяч долларов.

 

В Генпрокуратуре со ссылкой на банк сообщили, что купюра в 1 млн долларов была выпущена в качестве сувенира и не является законным платежным средством и валютной ценностью.

 

В отношении С. Л. возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).


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